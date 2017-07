‘Gjyshja e çmendur’, 88-vjeçarja hidhet me parashutë

Kjo gjyshe nuk e lejon moshën e vjetër që ta ndalojë nga të qenit një guximtare.

Maire Hollo ka vendosur “hedhjen me parashutë” në listën e saj të dëshirave të realizuara.

88-vjeçarja nga Kanadaja, e cila e përshkruan veten si një ‘gjyshe e çmendur’, është hedhur me parashutë javën e kaluar në Parachute School of Toronto.

Ajo është shprehur që kjo ishte një eksperiencë e mrekullueshme që ia ka vlejtur.

“Ishte e mrekullueshme, aq qetë dhe bukur atje,”-ka thënë Hollo për InsideEdition.com. “E kisha në mendje për ta realizuar shumë kohë më parë. Dhe mezi por prisja për këtë moment të paharrueshëm.”

Hedhja me parashutë është vetëm një nga bëmat e guximshme të saj. Në moshën 84-vjeçare është ngjitur në ndërtesën më të lartë në Toronto.

Dhe në të ardhmen Hallo do që të marrë pjesë në një garë me makina. Në moshën 90-vjeçare dëshiron që reperi i famshëm Pitbull të jetë i pranishëm, por familja e saj nuk është e sigurtë nëse do ti realizohet kjo dëshirë.

“Nuk jeni kurrë të vjetër për të bërë gjërat që dëshironi të bëni.”