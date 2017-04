Gjykata Speciale nuk i nis aktakuzat pa përfunduar edhe kjo procedurë!

Dhoma e Specializuar e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës ditë më parë ka marrë vendim se nëntë (9) pika të Rregullores së Procedurës dhe Provave të Gjykatës Speciale duhet të rishqyrtohen në mënyrë që kjo gjykatë të nis punën e saj.

Kjo procedurë, sipas avokatit Azem Vllasi nuk parashihet të marrë shumë.

Në një prononcim për “Indeksonline” ai ka thënë se pa u përfunduar vërejtjet e dhëna nga Kushtetuesja nuk mund të bëhet asnjë hap, as të niset me aktakuza.

“Nuk është e thënë se të zgjatet procedura. Trupi i Gjykatës Speciale duhet që shpejt me i inkorporua ato rregulloren e procedurave, vërejtjet e Gjykatës Kushtetuese dhe ajo punë relativisht mundet me përfundua shpejt, nuk kërkon shumë kohë. Kjo sepse sugjerimet janë konkrete. Por pa u inkorporuar vërejtjet e Gjykatës Kushtetuese, nuk mund të bëhet asnjë hap konkret, as aktakuza”, ka thënë Vllasi.

Tutje, ai ka sqaruar se me çka kanë të bëjnë sugjerimet e Gjykatës Kushtetuese.

“Në ato 9 pika i inkorporojnë sugjerimet e Gjykatës Kushtetuese dhe ajo rregullore është në rregull. Pas kësaj mund të fillojë puna. Kjo nuk merr shumë kohë, Nuk duhet të zgjasë shumë, sepse me sa e di ato janë vërejtje konkrete lidhur me liritë e njeriut, zgjatje të paraburgimeve, kështu që mundet shpejt me përfundua kjo punë”, është shprehur Vllasi.

Ndryshe, është e paraparë që Gjykata Speciale të nis aktakuzat e para në fund të muajit maj apo në fillim të qershorit.