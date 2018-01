Gjykata e Apelit refuzon kërkesën për hudhje të aktakuzës ndaj deputetit Fisnik Ismaili

Gjykata e Apelit ka refuzuar kërkesën për hudhje të aktakuzës ndaj deputetit të Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Fisnik Ismaili.

Deputeti Ismaili nga Prokuroria Themelore në Prishtinë po akuzohet për veprat penale “mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” si dhe “pengim i personit zyrtar në kryerën e detyrave zyrtare”, vepra këto që lidhen me hedhjen e gazit lotsjellës në hapësirat e Kuvendit të Kosovës.

Sipas aktvendimit të siguruar nga “Betimi për Drejtësi”, Gjykata e Apelit pretendimet e mbrojtjes i ka cilësuar si të pabazuara. Kjo, pasi siç thuhet në aktvendim, shkalla e parë me aktvendimin e atakuar për hedhjen e aktakuzës në mënyrë të drejtë ka dhënë arsye të mjaftueshme se aktakuza e ngritur ka prova të mjaftueshme për të mbështetur dyshimin e bazuar se i akuzuari ka kryer veprën penale.

Gjithashtu, sipas Apelit, gjykata e shkallës së parë ka dhënë në mënyrë të zgjeruar arsye lidhur me dyshimin e bazuar rreth provave të kundërshtuara dhe drejt ka vërtetuar se ekzistojnë prova të mjaftueshme dhe të pranueshme në aspektin ligjor-procedural. Në dhjetor të vitit të kaluar, Gjykata Themelore në Prishtinë, kishte konfirmuar aktakuzën ndaj Ismailit duke hedhur poshtë kërkesën e avokatit Betim Shala, për hudhje të aktakuzës

.Kundër vendimit të Themelores, mbrojtja kishte paraqitur ankesë në Apel, me të cilën kërkonte që të hidhet poshtë aktakuza ndaj deputetit Ismaili. Mbrojtja pretendonte se me provat e propozuar në aktakuzë nuk vërtetohet dyshimi i bazuar se i akuzuari ka kryer veprat penale që i vihen në barrë.Sipas mbrojtjes, dy bombolat e plastikës që i ishin marrë të akuzuarit Ismaili nga Policia e Kosovës, nuk është vërtetuar se të njëjtat janë me përmbajtje të gazit lotsjellës. Kurse, sa i përket pikës II të aktakuzës e cila Ismailin e ngarkon me veprën penale të pengimit të personit zyrtar, mbrojtja konsideron se nga video incizimet shihet qartë se i akuzuari nuk ka ndërmarrë asnjë veprim kundër ndonjë pjesëtari të Policisë së Kosovës.

Fisnik Ismaili akuzohet se më 30 nëntor 2015, në hollin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, gjatë një kontrolli nga ana e policisë, tek i pandehuri ishin gjetur dhe sekuestruar dy bombola me gaz lotsjellës, të cilët i kishte fshehur në këpucët e tij, me qëllim që t’i fusë në sallën plenare të Kuvendit të Kosovës.

Ismaili, gjithashtu akuzohet se më 17 nëntor 2015, në dalje të Kuvendit të Kosovës, i kishte penguar pjesëtarët e Policisë së Kosovës, Isuf Xhemajlin, Mehdi Kozhanin, Rifat Gashin, Ali Berishën dhe Faik Krasniqin në kryerjen e detyrave zyrtare. Sipas aktakuzës, në momentin kur policët kishin tentuar që ta ndalin dhe ta shoqërojnë në polici deputetin tjetër të Vetëvendosjes, Albin Kurti, i akuzuari Ismaili afrohet me deputetet e tjerë në mes dhe pamundëson shoqërimin e tij në polici./Betimi për Drejtësi/