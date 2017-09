Gjykata dënon presidentin Agnelli dhe gjobit klubin bardhezi

Presidenti i Juventusit, Andrea Agnelli është pezulluar me një vit ndërsa klubi bardhezi është gjobitur me 300 mijë euro.

Ky është vendimi i Gjykatës Kombëtare të Federatës Italiane të Futbollit, sa i përket procesit ndaj drejtuesit më të lartë juventin për raportet me tifozët ultras. Gjithashtu Agnelli është gjobitur dhe me 20 mijë euro.

Në procesin e zhvilluar me dyer të mbyllura, i nisur nga hetimi penal “Alto Piemonte”, kreu i Prokurorisë së FIGC-së, Giuseppe Pecoraro, kishte kërkuar në gjykatë dënimin e presidentit të Juventusit me 2 vite e gjysmë pezullim, si dhe një gjobë prej 50 mijë eurosh.

Prokuroria kishte kërkuar në pretencën e saj edhe dënimin e Juventusit me zhvillimin e dy ndeshjeve me dyer të mbyllura, një tjetër ndeshje me mbylljen vetëm të sektorit “Curva Sud” të ultrasve, si dhe 300 mijë euro gjobë për përgjegjësinë e drejtpërdrejtë të klubit bardhezi sa i përket procesit së shitjes së biletave për ultrasit bardhezi.