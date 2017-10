Gjuriqi thotë se integrimi i gjyqtarëve serbë përfundon deri të premten

Drejtori i zyrës për Kosovë Marko Gjuriq prêt që puna e zbatimit të Marrëveshjes për gjyqësi në mes Beogradit dhe Prishtinës të përfundojë deri të premten, dhe se në sistemin gjyqësor të Kosovës do të integrohen gjyqtarët dhe prokurorët serbë, transmeton Kosova.info. “Kjo është një punë e madhe për popullin serb në Kosovë. Për herë të parë pas 1999 do të vendoset gjykata me shumicë serbe dhe kryetarin e Gjykatës në Mitrovicë dhe prokuroria me shumicë serbe. Pres që ajo punë e madhe të përfundojë deri në fund të javës, deri të premten”, tha ai. /KI/

