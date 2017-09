Gjuriqi e këshillon Hoxhajn: Mos u nervozo për shkak të Interpolit dhe UNESCO-s (Foto)

Serbia sërish alarmuar rreth deklaratave të politikanëve të Kosovës, së vendi ynë është duke u përgatitur që të aplikoj për anëtarësim në Interpol dhe UNESCO.

Dhe kështu në një postim në Twitter, drejtori i të ashtuquajturës Zyre serbe për Kosovë, Marko Gjuriq i është drejtuar ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës (MPJ), Enver Hoxhaj, të cilit i ka dërguar një mesazh, transmeton Telegrafi.

“Mos u bëj nervoz për shkak të Interpolit dhe UNESCO-s… Bëj dashuri, jo luftë”, ka shkruar ai.

3. @Enver_Hoxhaj don't be nervous because of Interpol, Unesco… Make love, not war.

— Марко Ђурић (@markodjuric) September 25, 2017