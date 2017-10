Gjuriq vëzhgon nga afër votimet në Mitrovicën e Veriut

Marko Gjuriq, drejtor i të ashtuquajturës Zyrë për Kosovë, është duke qëndruar në Mitrovicën Veriore.

Gjuriq i shoqëruar nga disa persona nga kjo zyrë, vazhdimisht është duke vizituar qendrat e ndryshme të votimeve nëpër këtë komunë.

Ai më parë pati deklaruar që serbët sot vendosin për fatin e dhjetë komunave me shumicë serbe, se a do të qëndrojnë me afër Beogradit apo Prishtinës, njofton Klan Kosova.