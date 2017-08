Gjuriq – Tadiqit: Turpi yt për Kosovën do të jetojë përgjithmonë

Deklarata e ish-presidentit serb, Boris Tadiq se ideja e pasardhësit të tij në këtë post, Aleksandar Vuçiq për të hapur dialogun e brendshëm për Kosovën është “një akt i çuditshëm” ka nxitur reagime të shumta në skenën politike në Beograd.

Për këto fjalë të ish-kreut të shtetit serb ka reaguar edhe drejtori i të ashtuquajturës Zyre serbe për Kosovën, Marko Gjuriq i cili ka thënë se “Ky turp i Tadiqit do të jetojë përgjithmonë”.

“Populli serb kurrë nuk do të harrojë se gjatë kohës së udhëheqjes së Boris Tadiq, Kosova shpalli pavarësinë dhe se kurrë nuk do t`i harrojnë marrëveshjet e dëmshme dakord që regjimi i tij i ka arritur në dialogun me Prishtinën”, tha zëvendës-president i Partisë Përparimtare Serbe, Marko Gjuriq.