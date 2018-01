Gjuriq: Prokuroria e Serbisë po punon në 750 lëndë të krimeve të luftës

Drejtori i Zyrës për Kosovën Marko Gjuriq ka thënë se Serbia vazhdon t’i ndjekë të akuzuarit për krime lufte.

Ai ka theksuar kështu duke folur për atë që ai e ka quajtur grindje ndërmjet Kosovës e bashkësisë ndërkombëtar rreth shfuqizimit e mos shfuqizimit të Gjykatës Speciales, transmeton n Koha.net.

„I kemi 750 lëndë dhe Prokuroria po punon me tërë forcën. Ne jemi ata për shkak të të cilëve njerëzit gjenden në fletë arreste ndërkombëtare dhe po të pyeteshin ata që po grinden tash, asnjëri nga këta njerëz nuk do të ishte në fletë arrest. Ne me vepër kem i treguar se çfarë është më e mira për serbët dhe për shqiptarët”, citon tanjug të ketë thënë Gjuriq.