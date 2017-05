Gjuriq: Mjaft me heshtjen e BE-së

Pas takimit me ambasadorët e BE-së, ministrja serbe për Integrime Evropiane, Jadranka Joksimoviq dhe shefi Zyrës për Kosovën, Marko Gjuriq, kanë reaguar lidhur me deklaratat e liderëve shqiptarë për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë.

Ministrja Joksimoviq, në konferencë me gazetarë deklaroi se pret që Brukseli të reagojë në të gjitha deklaratat e tilla, njoftojnë mediat serbe.

“Presim që BE të angazhohet në zgjidhjen e problemeve të ngjashme për të ruajtur stabilitetin në rajon, se Serbia nuk është vend që provokon destabilitetin në rajon”, deklaroi ministrja Joksimoviq, transmeton RTK.

Ndërkaq Gjuriqi lidhur me deklaratat e liderëve shqiptarë për bashkiomin e trojeve shqiptare reagoi se është nxitëse e destabilitetit në rajon, është një lloj benzine në zjarr, njoftojnë mediat serbe.