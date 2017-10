Gjuriq: Lista serbe nuk është projekt partiak por shtetëror

Drejtori i zyrës për Kosovë në Qeverin e Serbisë Marko Gjuriq u ka bërë thirrje serbëve në Kosovë që më 22 tetor të dalin në zgjedhjet locale dhe të votojnë për Lista Serbe, duke kritikuar partitë e tjera serbe që garojnë në këto zgjedhje. Ai për televizionin public në Serbi tha se është me rëndësi që serbët në Kosovë të mblidhen rreth Lista Serbe, dhe atë sic theksoi, nuk është projekt partiak por shtetëror. Ai kritikoi partitë e tjera serbe që garojnë të vetme në Kosovë. Me kete rast ai thumboi Partinë Demokratike të Oliver Ivanoviqit duke vlerësuar se ajo politikë asgjë të mirë nuk ka sjellë.

“Jam I bindur se qytetarët e Kosovës këtë nuk do ta pranojnë”, tha Gjuriq.

Kryesia e PD ka vendosurn që në zgjedhjet locale më 22 tetor në Kosovë të mbështesë Iniciativën serbe “Serbia, demokracia, drejtësia” dhe liderin e saj Oliver Ivanoviqin si kandidatë për kryetarë të Mitrovicës.

Gjuriq ditë më parë është emëruar për kryetar të Grupit punues për dialog të brendshëm ku do të përfshihen të gjitha ministritë. Sipas fjalëve të tij, faza e dytë e dialogut duhet të fillojë shumë shpejt. /KI/

