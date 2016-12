Gjuriq: I kemi ruajtur interesat nacionale me telefoninë në Kosovë

Drejtori i të ashtuquajturës zyrë për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq, ka deklaruar se dhënia e frekuencave operatorit telefonik serb në Kosovë është një prej rezultateve të dialogut.

Gjuriq ka shtuar se nga kjo marrëveshja janë mbrojtur interesat nacionale.

“Më në fund, pas shumë vitesh, së shpejti do të mund të dëgjoni “alo-n” edhe nga Brezovica, Shtërpca, nga të gjitha rajonet në të cilat njerëzit paligjshëm dhe me dhunë, qysh nga viti 2011, e diku edhe më parë, janë privuar nga e drejta që të kanë atë që kanë qytetarët e pjesëve tjera të vendit tonë”, ka thënë Gjuriq para gazetarëve, pas takimit me zëvendëssekretarin e Këshillit të Përgjithshëm të Rusisë së Bashkuar, Sergei Zheleznjak, raporton Tanjug, transmeton Koha.net.

Siç ka shtuar ai, së shpejti fëmijët serbë në Brezovicë, në Shtërpcë, do të mund të shfrytëzojnë internet më të shpejtë, telefoninë mobile, e gjithçka që kanë fëmijët tjerë e që asnjëherë nuk është dashur as të diskutoheshin këto.

Kjo, sipas Gjuriqit, është një prej rezultateve të politikës së dialogut, e cila nuk është asnjëherë e lehtë.

Gjuriq ka kujtuar se bisedimet për këtë temë kanë zgjatur gjashtë vjet, por se “sot mundemi të themi se i kemi ruajtur interesat tona nacionale në këtë çështje dhe i kemi mundësuar kompanisë sonë të telekomunikacionit të veprojë sikur më parë”, transmeton Koha.net.

“Nga Hogoshti në Dragash, në tërë territorin e Serbisë. Në këtë kuptim mund të themi se e kemi konfirmuar plotësisht pozitën tonë dhe pozitën e kompanisë sonë”, ka thënë Gjuriq, duke shtuar se janë në pyetje ditë deri në funksionalizimin e sinjalit të operatorit telefonik serb.