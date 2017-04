GjND nuk vendos masë ndaj Rusisë, sipas kërkesës së Ukrainës

Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GjND) në Hagë, tha të mërkurën se nuk do të vendos masë me të cilën do të urdhërohej Rusia të ndalonte financimin dhe pajisjen e...