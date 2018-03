Gjinovci: Siguria në nivel të lartë, EHF nesër merr vendim për ndeshjet e mbetura

Sekretari i Federatës së Hendbollit të Kosvës, Izet Gjinovci, në një intervistë ekskluzive në KTV ka zbuluar se çfarë ka ndodhur dje e sot në Beograt për ndeshjet kualifikuese të Kosovës për Botëror.

Ai thotë se siguria është në një nivel shumë të lartë, megjithatë janë të zhgënjyer për ndërhyrjen e shtetit serb në anulimin e ndeshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë U20 për femra.

“Situata është e qetë në hotelin ku jemi akomoduar, edhe afër qendrës sportive është e qetë pasi jemi të sigurt. Janë marrë të gjitha masat të mos ndodhë asgjë. Tre rrathë të policisë janë të vendosura deri te vendi ku jemi vendosur në një perimetër prej 15 kilometrash. Shteti serb nuk ka lejuar assesi që Kosova të zhvillojë ndeshje në shtetin e saj dhe tani po e presim vendimin e EHF-së. Dhe më pas do të shohim a do të kthehemi sonte apo nesër. Me mos zhvillimin e ndeshjes Serbia u eliminua automatikisht”, është shprehur ai.

Ai thotë se vashat e Kosovës ishin përgatitur mjaftë shumë për këtë takim, të cilin e fituan në tavolinë.

“Nuk kemi pasur asnjë kontakt me njerëz pasi siguria është e lartë pasi nuk kanë lejuar që tifozët t’i afrohen kësaj qendre. Kanë kërcënime të ndryshme (federata serbe), por vashat tona janë shumë të sigurta e kjo është shumë me rëndësi kur dihet për çka kemi ardhur, të luajmë hendboll. Por, ja që sporti nuk mund të zhvillohet përkundër që ishim të përgatitur që të kemi një ndeshje të mirë sportive”, thotë Gjinovci, transmeton Koha.net.

Gjinovci ka shtuar se Federata Evropiane e Hendbollit tani është në një pozitë të vështirë, megjithatë veprimet e saj ndaj Serbisë do të jenë në përputhje me rregulloren. E sipas tij Serbia do të sanksionohet.

“EHF është në një pozitë shumë të vështirë, vendimet me siguri se do të jenë në përputhje me rregullat. Ndeshjet e mbetura mund të zhvillohen në shtetet e tjera, Serbia do të sanksionohet dhe do të bart edhe shpenzimet e ndeshjeve në vendet e tjera. Qysh dje me zyrtarët e Federatës serbe kemi pasur një pritje të mirë, por në fund na erdh lajmi që ata nuk do të lejohen që të jenë nikoqir të federatës tonë, dhe kjo ishte shumë zhgënjyese për ta pasi nuk u vërtetua atë që kanë thënë dhe ky është një rast i paprecedent”, ka deklaruar ai.

Me të hyrë në Serbi i ishte ndërruar autobusi Kosovës, që të ishin më të sigurtë. E kjo siguri sipas Gjinovcit iu ofrohet vetëm kombëtareve të mëdha.

“Për hir të sigurisë tonë ata na ndërruan autobusin, ishte një siguri e papërshkrueshme. Kjo iu bëhet vetëm delegacioneve të shteteve të mëdha. Ka pasur forca të mëdha të sigurisë. Për këtë mundemi me e falënderu Federatën e Serbisë. Zyrtarët serbë kanë qenë nikoqirë të mirë, që iu vinte keq që po ndodhte kjo, kur shteti përzihet në çështje të tilla, por na thanë se janë të pafuqishëm në këtë aspekt”, thotë Gjinovci.

Ai ka konfirmuar se nesër në ora 11:00 EHF do të marrë vendimet për ndeshjet e mbetura të Kosovës ndaj Norvegjisë e Sllovakisë.

“EHF na sugjeroi që të mos largohemi deri nesër në ora 11:00, me ç’rast do të na kumtojnë lajmin se çfarë do të marrin vendim. EHF po tenton që këto ndeshje të mbetura të zhvillohen në Serbi. Në ora 16:00 është takimi Kosovë – Sllovaki, nëse merret vendimi që të zhvillohet ndeshja”, ka thënë Gjinovci.