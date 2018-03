Gjinovci: Mishi në tregjet e Kosovës është i sigurt

Shefi i AUV-it, Veldet Gjinovci, ka siguruar qytetarët se mishi në Kosovë është i sigurt dhe agjencia që ai e udhëheqë bën kontrolle sistematike për të parandaluar produkte pa afat në treg.

Në IMAZH të RTK-së, ai ka thënë se skandalin me mishin nga Belgjika e kanë zbuluar vet inspektoret e AUV-it, dhe sipas tij 40 ton mish janë asgjësuar dhe se ai mish nuk ka qenë në tregjet apo marketet e Kosovës për asnjë sekondë.

Gjinovci ka paralajmëruar të gjithë ata që merren me industrinë e mishit por edhe me produkte të tjera që të mos ndihen të qetë nëse tentojnë të bëjnë gjëra të pandërgjegjshme sepse nuk do të lihen rehat nga AUV-i dhe prokuroria.

Shefi i AUV-it, foli edhe për konfiskimin e mishit nga inspektorët komunal të Mitrovicës duke e vlerësuar punën e tyre, por ai kërkoi që të gjithë inspektorët të jenë nën ombrellën e AUV-it. Gjinovci dha edhe një lajm për fermerët, të cilët i siguroi se këtë vit nuk do të ketë asnjë mungesë të vaksinave për gjedhet të cilat vitin e kaluar ishin prekur nga sëmundja gungore e lëkurës. Gjinovci tha se janë siguruar të gjitha vaksinat, dhe bëri thirrje për bashkëpunim me fermerët.