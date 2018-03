Gjermania po i kërkon Serbisë që Kosovës t’i lejohet pranimi në OKB

Serbia do të duhet të pranojë që Kosova të bëhet anëtare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dhe të mos e pengojnë njëra – tjetrën në procesin e integrimit në Bashkimin Europian.

Kështu ka thënë zyrtari i Partisë Radikale të Serbisë, Miljan Damjanoviq.

Sipas B92, delegacioni gjerman – që do të udhëhiqet nga sekretari i shtetit i Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë, gjatë vizitës në Beograd, do të vijnë me propozimin që t’i jepnin Kosovës statusin e vëzhguesit në OKB.

Presidenti i Forumit për Marrëdhënie Etnike Dushan Janjiq tha se një delegacion gjerman në Beograd të enjten do të sjellë një koncept të një marrëveshjeje të detyrueshme ligjore, të cilën zyrtarët serbë dhe të Kosovës duhet të nënshkruajnë deri në fund të vitit.

Por më vonë, Janjiç “sqaroi se kjo nuk do të ishte koncepti i marrëveshjes, por pikërisht pikat kryesore të politikës gjermane për Ballkanin Perëndimor”, raporton Beta, përcjell Telegrafi

Duke paraqitur elementet që dokumenti duhet të përmbajë, Janjiç vlerësoi se Gjermania do të “luante rol aktiv në zgjidhjen e problemeve në Ballkanin Perëndimor dhe në përputhje me këtë, Berlini po mbron qëndrimin që Kosova duhet t’i jepet statusin e vëzhguesit të OKB-së”.

Më parë, Miljan Damjanoviq, një anëtar i Asamblesë Kombëtare Serbe nga radhët e SRS të opozitës, tha se Gjermania do të “kërkonte nga Serbia që të pranonte t’i jepte Kosovës një kryesues në OKB dhe të mos pengonte njëri-tjetrin në pranimin në BE” ai tha se ishte në fakt një kërkesë që Serbia të njohë Kosovën.

“Vendbanimet, bashkitë, nuk pranohen në BE, vetëm shtetet janë … Është bërë tashmë e qartë se përmes paketave dhe marrëveshjeve, do të kërkohet de facto nga ne që ta njohim Kosovën”, tha ai në një konferencë shtypi.

Damjanoviq u bëri thirrje Presidentit Aleksandar Vuçiq dhe Kryeministrit Ana Bërnabiq që të përfundojnë negociatat e pranimit të Serbisë në BE.

“Jo vetëm për problemin e Kosovës … tani jemi përpara derës së daljes së kapjes së Kosovës, por për Rashkën, ç’të themi për Vojvodinën”, tha ai duke iu referuar rajonit jugperëndimor të Serbisë. Ky moment do të ndodhë në fund të prillit. Marrëveshja ka ardhur, do të jetë vetëm çështje e paraqitjes së Vuçiçit si fitues. Ai do të pranojë të gjitha elementet e pavarësisë, por nuk do të njohë de facto pavarësinë e Kosovës”, tha Damjanoviq.

Ky anëtar i Asamblesë Kombëtare tha gjithashtu se njohja e Kosovës do të përfaqësonte tradhtinë e interesave kombëtare.