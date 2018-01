Gjermania mund t’ia marrë shtetësinë Zejnullahut “sherri” i Kosovës

Eroll Zejnullahut i ka dalë problem me shtetin e Gjermanisë, aty ku është lindur e rritur.

Zejnullahu mund të humbë shtetësinë gjermane sherri i grumbullimit me përfaqësuesen e Kosovës. Mesfushori i skuadrës gjermane Sandhausen që garon në Bundesliga 2, nuk e kishte lejen e Gjermanisë për dy shtetësi kur vendosi t’i bashkohej Përfaqësueses së Kosovës për ciklin kualifikues të “Rusia 2018”. Paraprakisht ai u pajis me pasaportë të Kosovës, por me këtë nisën telashet.

Gjermania vetëm në raste specifike lejon dy shtetësi, leje të cilën Zejnullahu nuk e kishte marrë kur vendosi të nisë procedurat e regjistrimit si lojtar i Kosovës në FIFA.

Ai ishte pjesë e Përfaqësueses së Kosovës në katër ndeshjet e para kualifikuese, por në asnjërën nuk u paraqit. Zejnullahu ka konfirmuar problemet që i janë shfaqur me shtetin e Gjermanisë. /koha/