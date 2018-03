Gjermania me plan për anëtarësimin e Kosovës në OKB?

Ndërsa më 23 mars pritet takimi i presidentit të Kosovës Hashim Thaci dhe atij serb Aleksandër Vucic në Bruksel, përfaqësuesja e lartë e BE-së për Politik të Jashtme dhe Siguri, Federika Mogerini e ka cilësuar si të rëndësishëm dialogun midis dy vendeve si një kusht për perspektivën evropiane, shkruan Kosova.info.

Para këtij takimi, besohet se një nga zyrtarët e lartë gjerman, shefi i diplomacisë Hajklo Mas apo sekretari shtetëror, pritet që gjatë kësaj jave, me siguri më 22 mars, të vizitojë Serbinë dhe prezantojë qëndrimin e Berlinit rreth raporteve midis Serbisë dhe Kosovës, citohet të kenë thënë jozyrtarisht përfaqësues të qarqeve diplomatike për gazetën serbe Danas.

“Qëndrimi gjerman për Kosovë në thelb nuk paraqet asnjë lajm-Berlini edhe më tej insiston në një marrëveshje ligjërisht obliguese të Beogradit dhe Prishtinës, ku të dy palët do të bashkëpunojnë në vend që të luftojnë. Në këtë kontekst, përkrahet për anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, përfshirë OKB, ku Kosova së pari do të jetë anëtar vëzhgues, sikurse shembulli i Palestinës. Gjermania po ashtu do progres në pozitën e serbëve në Kosovë, pra formimi i Asociacionit të Komunave serbe dhe kanë më shumë besim tek presidenti serb Vucic se te ai i Kosovës Thaçi. Pra Berlini nuk konsideron që Serbia duhet formalisht të njohë pavarësinë e Kosovës dhe ajo çfarë propozohet në Berlin dhe më gjerë në perëndim pikërisht paraqet faktikisht por jo edhe formalisht njohje. Të gjitha këto kohë më parë në Berlin i është bërë me dije vetë Vucicit”, theksojnë bashkëbiseduesit e gazetës.

Kjo e përditshme thekson se në Qeveris as në presidencën e Serbisë nuk kanë dashur të mohojnë as pohojnë këtë informacion. Gazeta më tej thekson se nuk kanë arritur të marrin ndonjë përgjigje nga kabineti i kryeministres nëse këtë javë do të prezantohet plani për Kosovë dhe përmbajtja e saj.

“Nuk jemi ne adresa” citohet të kenë thënë në kabinetin e kryeministres serbe.

Burimet e gazetës nga qarqe diplomatike thonë se Berlini zyrtar dëshiron që marrëveshja ligjërisht obliguese e Beogradit dhe Prishtinës të nënshkruhet “nëse është e mundur” deri në fund të këtij viti.

Një e dhënë e tillë është sipas gazetës është në përputhje me të dhënat e tyre ku gjatë vizitës javën e kaluar të ndihmës sekretarit amerikan të shtetit për Evropë dhe Evroazi, Ves Micel u ka përcjellë bashkëbiseduesve në Beograd se Uashingtoni dhe Berlini insistojnë që kjo cështje të përfundojë deri më 2019.

Kjo gazetë bazuar në burimet e saj thotë se modeli sipas së cilës Kosova së pari do të jetë vëzhgues i KB “i përgjigjet edhe shteteve sikurse ShBA”.

Në vijim gazeta rikujton se Palestina ka marrë statusin e vëzhguesit më 2012 kur kryetar i Asamblesë së Përgjithshme të KB ka qenë Vuk Jeremiq.

Një vendim i tillë është marrë me shumicën e dy të tretave, krahas kundërshtimit të disa vendeve përfshirë Izraelin, Amerikën, Kanadanë, Çekinë…

Sipas rregullave të KB, përveç rreth 200 shteteve anëtare, një numri të caktuar të agjencioneve ndërkombëtare, entiteteve dhe vendeve që nuk janë anëtare u është mundësuar të kenë statusin e vëzhguesit.

Vëzhguesit kanë të drejtë të mbajnë fjalime në mbledhje por jo edhe të votojnë për rezoluta. /Kosova.info/