Gjermania duhet të mbetet e angazhuar në Ballkanin Perendimor

Shkruan: Mimoza Ahmetaj,

Ish Ministre e Integrimit Evropian

Artikull i publikuar ne “EUObserber” ne Bruksel

Zgjedhjet në Gjermani (24 shtator) konfirmuan fitoren e Unioni Krisitian Demokrate (CDU) dhe partnerit të saj në Bavari, CSU, edhe pse me një rënje në numrin e votave në krahasim me zgjedhjet e kaluara.

Por, rezultati I këtyre zgjedhjeve nuk do ta zbeh rolin e Gjermanisë në Evropë dhe në Ballkan e më këtë edhe të Kancelares Merkel. Ajo edhe me tutje do të mbetet figura kryesore me përkrahje masive në opinionin gjerman. Kjo u vërtetua edhe me përkrahjen masive që ajo e pati krahasuar me partinë e saj CDU.

Pranimi i një milion refugjatëve në Gjermani nga Siria, votimi pro martesave homoseksuale, pensionimi para moshës së duhur i atyre që kanë përvojë pune të mjaftueshme, ndihma dhënë Greqisë në miliarda Euro për ta tejkaluar krizën e thellë ekonomike, sanksionet ndaj Rusisë dhe përkrahja ndaj Ukrainës, dënimi i rezhimit të Bashar Al Assadit në Siri, lufta kundër ISIS-it, janë vetëm disa nga masat e ndërmarra të Kancelares Gjermane në mandatin që e la pas.

Të gjitha këto vendime si brenda ashtu edhe jashtë vendit do të mbahen në mend si veprime të guximshme dhe në kohë të duhur. Ani pse të kushtueshme ekonomikisht nuk e ndaluan Gjermaninë që ajo ta zvogëloj shkallën e papunësisë edhe ta rritë edhe më tepër BPV dhe influencën në politikën evropiane dhe në botërore.

Aleanca Gjermano-Franceze

Partneriteti në mes Merkel dhe Macron (Gjermani-Francë) si dy shtete themeluese të BE-së, do të jetë mesazh për qytetarët e BE-së dhe më gjerë, se parimet mbi të cilat është krijuar Unioni, janë të pa negociueshme dhe janë bazë mbi të cilën është ndërtuar edhe ekonomia, lëvizja e lirë dhe cdo vlerë tjetër qytetare e Evropës.

Për Evropën dhe më gjerë, në një kohë kur bota rreth nesh po përballet me shumë sfida, që nga Lindja e Largët, Korea e Veriut dhe provokimet e saj mbi qiellin e Japonisë e deri te kriza e emigrantëve nga Lindja e Mesme dhe Afrika, finalizimi i Brexit, problemi me Ukrainën, radikalizmi fetar, provokimet ne Balkan, kërkesat e shteteve antare për më tepër sovranitet brenda BE-së, jane pergjigjje dhe arsye se pse Evropa dhe më gjerë kanë nevojë për binomin Merkel-Macron.

Para se gjithash partneriteti ne mes tyre do te jete makineri per gjithe Evropen.

Nga ta kërkohet që ta mbrojnë dhe ruajnë tërësine e vlerave të BE-së që u sfidua disa herë pas referendumit pro Brexit dhe përveq kësaj edhe të garantojnë zgjerimin me përfshirjen e shteteve të Ballkanit Përendimor në një perspektivë të afërt.

Se cili është roli i Gjermanisë në Ballkan e tregon edhe fakti se Gjermania si garantuese, e mori nën patronatin e saj udhëheqjen e iniciativës WB6 (Western Balkan 6) që tashmë njihet si Procesi i Berlinit dhe që do të shërben për bashkëpunimin rajonal në mes qeverive (nder kushtet kryesore për antarsim në BE), konektivitetin e Ballkanit Përendimor me projekte infrastrukturore dhe te energjisë si dhe bashkëpunimin e shoqërisë civile. Në ndërkohë Gjermania ka dal edhe me një propozim tjetër me Planin Marshall për BP ose Berlin+ Process që do t’i ndihmonte këto vende në rimëkëmbje ekonomike.

Nënshrkimi i Traktatit të Transportit si dhe Marrëveshjes për Zonës Ekonomike Rajonale do të jenë faktor suplementar në procesin integrues për shtetet e Ballkanit Perendimor.

Deri ne vitin 2025

Deklarata e fundit e Presidentit të Komisionit Evropian, Jean -Claude Juncker se “Deri në 2025 Mali i Zi dhe Serbia mund të antarsohen në BE”, i zuri në befasi e zyrtarët në Bruksel. Kjo tregon edhe nje here se Berlini zyrtar është gjeneratori i proceseve të rëndësishme dhe një hap më larg nga të tjerët.

Për të gjitha shtetet e rajonit, Gjermania e ka bërë të qartë se rendi dhe ligji, luftimi i krimit dhe korrupcionit, respektimi i të drejtave të njeriut, liria e fjalës, bashkëpunimi rajonal dhe zhvillimi ekonomik janë elementet kyqe që garantojnë progres në proces të integrimit për secilin shtet veq e veq.

Serbisa duhet te jete konstruktive ne raport me Kosoven. Asaj i është bërë e qartë se vetëm përmes dialogut dhe me arritjen e marrëveshjes për pajtim me Kosovën mund të hec përpara drejt BE-së. Per te dy shtetet, dialogu dhe pajtimi jane procese qe i nderlidhin ne mes vete dhe u garantojne perspective drejte integrimit ne BE.

Kosova është bllokuar për gati tre vjet me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe nga një problem teknik është shëndruar në problem politik dhe qytetarët e vendit tonë edhe më tutje mbeten të izoluar. Cështja e demarkacionit, vazhdimi i dialogut, krijimi i asociacionit janë pika për të cilat Berlini zyrtar ia ka bërë të qartë pozitës dhe opozitës se asnjëherë nuk do të ndryshoj mendim dhe për Kosovën janë obligime që duhet plotësuar në mënyrë që të vazhdohet më tutje në proces integrues. Kjo do të pasohej me aplikimin për statusin kandidat dhe me pas hapjen e negociatave.

Perspektiva per Ballkanin

Mali i Zi si shteti me i ri antar në NATO, prinë edhe në procesin negociues për antarsim në BE.

Shqipëria pas zgjedhjeve në Gjermani pritet t’i hap negociatat për antarsim, kjo pasi që Shqipëria bëri reformat në sistemin e drejtësisë si dhe pritet të konfirmohet implementimi i vetingut.

Gjermania është treguar e vullnetshme ta ndihmoj Maqedoninë me tejkalimin e problemit e emrit me Greqinë, gjë e cila do t’i hapte rrugë për hapjen e negociatave me BE-në e poashtu edhe drejt antarsimit në NATO.

Bosnja dhe Hercegovina ka aplikuar për marrjen e statusit kandidat dhe pritet që pasi t’i ketë plotësuar mjaftueshëm kriteret e Kopenhagës dhe të ketë arritë konsensus të brendshëm të vazhdojnë me procesin e integrimit.

Për gruan më të fuqishme në Evropë dhe me gjërë, Kancelaren Merkel, mandati i ardhshëm qeverisës sigurisht që nuk do të jetë më pak sfidues dhe kërkues për vendimet dhe veprimet e saj dhe shtetit Gjerman. Nga ajo do të kërkohet të bëjë balanc në mes forcave politike brenda Gjermanisë dhe rrymave politike jashtë vendit, në mënyrë që Gjermania si shtet lider brenda Evropës të mbetet, garantuese e paqes, sigurisë, stabilitetit politik dhe perspektivës ekonomike.

“Evropa nuk eshte nje tersi pa Ballkanin”, eshte thenje qe shume shpesh citohet ne Bruksel.

