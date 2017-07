Gjërat që prishin marrëdhëniet

Sipas ekspertëve ekzistojnë 5 veprime të cilat mund t’ju shkaktojnë një ndarje të dhimbshme dhe pa kthim mbrapa. Ja cilat janë gjërat që nuk duhet të bëni kurrë:

1 – Të folurit shumë në telefon apo aplikacione virtuale. Kuptojeni që bisedat e realizuara nëpërmjet paisjeve teknologjike janë burim konfliktesh. Shmangini sa më shumë.

2 – Mos të gjeni dot gjuhën e përbashkët. Nëse të dy i flisni njëri-tjetrit në mënyrat e gabuara konfliktet sa vijnë e shtohen dhe ndarja është e pashmangshme. Përpiquni të gjeni metodat e duhura për njëri-tjetrin dhe kujtohuni që toleranca është mbi të gjitha.

3 – Të mos kënaqeni asnjëherë. Kjo kthehet në shqetësim për partnerin respektiv deri në pikën që do i vini në maj të hundës dhe do lodhet së qëndruari me ju. Vlerësojeni parterin edhe për gjërat më të vogla që bën.

4 – Krahasoni marrëdhënien tuaj me atë të të tjerëve. Boll u ndikuat nga postimet e instagramit dhe jeta e çifteve të tjera. Shijoni tuajën, pasi asgjë nuk është ashtu siç duket. Të gjithë çiftet janë të ndryshëm.

5 – Mos lejoni magjinë të zhduket. Sigurisht që nuk do jetë si në fillim, por herë pas here bëni gjëra të veçanta së bashku, edhe pas disa vitesh. Asnjëherë mos e lini pas dore partnerin, edhe këto janë gjëra të rëndësishme.