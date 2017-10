Gjenerali Stojanoviq: S’priten akte terroriste nga Kosova, rreziqet vijnë nga Sanxhaku

Gjenerali i Ushtrisë së Serbisë, Momir Stojanoviq, i deklaroi sot të përditshmes së Beogradit, “Politika”, se Serbisë nuk i kërcënohen aktivitete terroriste nga Kosova, por “situatën e shoh më të komplikuar në Sanxhak se në Kosovë e Metohi”.

“Pse do ta shpenzonin dhe komprometonin shqiptarët e Kosovës, në veçanti liderët e tyre, atë që do ta fitojnë pa asnjë dilemë edhe pa aksione të tilla. Ata janë të ndërgjegjshëm se fuqitë me ndikim janë në anën e tyre. Situatën e shoh më të komplikuar në Sanxhak sesa në Kosovë e Metohi”, është shprehur gjenerali Stojanoviq. /koha/