Gjenerali rusë Ivashov kundër FSK, kritikon tërheqjen e trupave ruse

Gjeneral Koloneli rusë në pension dhe një eksperftët e njohur të gjeopolitikës Leonid Grigorjevic Ivashov thotë se një numër i vendeve evropiane nuk dëshiron që Kosova ta ketë ushtrinë, transmeton Kosova.info. Ai për mediet serbe thotë se Prishtina nuk do të vendos për ushtri pavarësisht paralajmërimeve të presidentit Hashim Thaci se së shpejti Kosova do ta ketë forcën e sigurisë. “A do të lejojë perëndimi që Kosova ta ketë ushtrinë varet nëse ajo pjesë e këndjellët e Evropës do ti kundërvihet amerikanëve. Unë e di që një pjesë e sjhteteve evropiane nuk dëshiron që Kosova ta ketë ushtrinë… Të shohim nëse evropianët do të lëshojnë para amerikanëve”, tha ai. Gjenerali Ivashov është ndalur edhe tek tërheqja më 2003 të 650 trupave rusë nga Kosova. “ “Asokohe sikurse edhe sot e kam konsideruar gabim të madh. Propozimin që të tërhiqemi nga Kosova ka mundur të jap I padituri ose tradhëtari. Jo vetëm se nuk është dashur të tërhiqemi, porse Rusija në Ballkan është dashur të ruajë dhe gradualisht të shtojë kontigjentin për shkak të objektivave strategjike”, ka thënë ai. /KI/

