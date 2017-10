Gjenerali i dënuar për krime lufte në Kosovë me ish kolegët ligjëron luftën në Kosovë

Si shkoi ligjërata e parë e ish komandantit të armatës së Tretë në Akademinë Ushtarake? Në tërësi, ajo ishte profesionale dhe sentimentale për mua, tha gjenerali i “famshëm” i dënuar për krime lufte në Kosovë, shkruan Kosova.info.

Gjenerali Vladimir Lazareviç, ish-komandant i armatës së Tretë dhe Korpusit të Prishtinës, mbajti ligjërimin e tij të parë në Akademinë Ushtarake në Beograd të enjten. Tema: Heroizmi dhe njerëzimi i ushtarëve serbë në mbrojtje nga agresioni i NATO-s dhe në kryerjen e operacioneve kundër “terrorizmit” në Kosovë 1998-1999.

Përveç oficerëve të ardhshëm, gjenerali u dëgjua edhe nga kryekomandanti i tij, shefi i Shtabit të Përgjithshëm, Ljubisha Dikoviç dhe oficerëve tjerë US.

Midis disa qindra dëgjuesve, u gjetën edhe kolegët e komandantit që tani janë në pension dhe ai u prit para akademisë me gardën e nderit dhe një flamur.

Të enjten, Ministria e Mbrojtjes nuk donte të bënte një spektakël mediatik nga ora e parë e ligjëratës së Gjeneralit Vladimir Lazareviç. Gazetarëve nuk u lejohej hyrja. Por ai dha një përshtypje: “Kam përmbushur detyrën time dhe kam plot zemrën. Kjo nuk është një çështje e vogël kur disa qindra njerëz dëgjojnë me kujdes, nga kadetët e të gjitha klasave tek mësuesit e tyre dhe gjeneralët. Duartrokitjet që kam marrë në fund, të drejtë të them, nuk e prisja. Në tërësi, ishte profesionale dhe sentimentale për mua”.

Të enjten, me gjeneralin Llazareviq ishin edhe bashkëpunëtorët e tij të afërt në Akademinë Ushtarake. Gjenerali Krsman Jelic dhe Toma Mladenovic, kolonelët Milutin Filipoviç dhe Goran Jeftoviç.

Prezantimi i ish-komandantit të Trupave të Prishtinës në video-bim u pasua nga prezantimi i dokumenteve origjinale të luftës të trupave, urdhrave dhe video materialeve që kurrë nuk u publikuan.

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thotë se Bashkimi Evropian duhet të jetë i shqetësuar për ligjëratat e Vladimir Lazareviç në Akademinë Ushtarake në Beograd.

Ai i tha Facebook se “nuk e di se çfarë është më keq se fakti se Lazareviç, i cili është dënuar për krime të luftës kundër njerëzimit, do të ligjëronte në Akademinë Ushtarake të Serbisë”. Sipas tij, “mbetet për t’u parë nëse kjo do të përshpejtojë ose të ngadalësojë anëtarësimin e Serbisë në BE”. Vladimir Lazareviç foli plot dy orë.

Pas kësaj, iu parashtruan tre pyetje. Do të kishte më shumë –po të kishte kohë.

Gjenerali përsëriti edhe një herë se momenti i tij më i keq gjatë gjithë luftës në vitin 1999 ishte momenti nga fundi i luftës kur Si-En-En raportoi se 700 ushtarë u vranë në bombardime në Pashtrik në fillim të qershorit.

Siç tha ai, u ul në atë moment, sepse ai nuk mund të krijojë një lidhje me Deliç atë ditë.

Kadetët u interesuan si u maskua korpusi dhe, çka është e rëndësishmja, si Lazareviç arriti në një kohë rekord të zhvendos të gjitha materialet – teknike rezervë të korpusit, që asnjë strehim i përkohshëm nuk është gjetur dhe shkatërruar – thotë për “Novosti” Kolonel Jeftoviç, moderator i ligjëratës.

“Laza gjithashtu kishte histori origjinale për këto pyetje. Edhe leksioni ishte një “profesion, as një gram politikë. – Unë jam i gatshëm për të vazhduar bashkëpunimin me Akademinë ushtarake dhe pres që së shpejti të merrem vesh me komandantët në akademi për të cilën nivel atyre u duhen temat”, tha Lazareviç.

“Ky prezantim i parë ishte pak i përgjithësuar, që të gjithë ta kuptojnë, ndërsa tjetri varet nga detyrat e caktuara. Përndryshe, unë nga kjo Akademi kam dalë 45 vjet më parë dhe unë nuk mund t’ju them se sa i lumtur që jam i pari nga kolegët e mi në pension që është kthyer në të. Shpresoj që gjeneralët e tjerë në pension që mbrojtën vendin e tyre në vitin 1999 do të flasin për përvojat e tyre”. /KI/