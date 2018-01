Gjendet në paraburgim për tentim vrasje, por uron Vitin e Ri në Facebook

Gjykata Themelore në Gjilan i kishte caktuar masën e paraburgimit prej një muaji personit me inicialet L.U., nga komuna e Gjilanit.

I njëjti dyshohet se me datë 26.11.2017, pas një mosmarrëveshje me të dëmtuarin B. T. ka dalë jashtë lokalit dhe ka shtënë me revole me qëllim që ta privoj nga jeta, ku si pasojë e ka plagosur të dëmtuarin.

Por, L.U., ndonëse në paraburgim ai ka uruar Vitin e Ri 2018. Këtë e ka bërë duke publikuar një fotografi në llogarinë e tij në Facebook, shkruan Indeksonline.

“Urime ky viti ri”, ka shkruar ai.