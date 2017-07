Gjendet çifti i humbur që në 1942, ja si e pret lajmin vajza e tyre tashmë e plakur

Mediat zvicerane publikuan lajmin ku shkruajnë se Macelin dhe Francine Dumoulin u zhduken pasi shkuan me lopë në Alpe në vitin 1942.

Çifti kishte shtatë fëmijë. Vajza e tyre më e vogël tashmë 79 vjeç tha se lajmi i solli ndjenjën e thellë të qetësisë dhe se ajo donte tu bënte funeralin që meritojnë.

“Kemi kaluar gjithë jetën duke kërkuar për ta,” tha Marceline Udry-Dumoulin. Drejtori Bernhard Tschannen tha se punonjësi i tij gjeti disa lojë me birila, një shishe qelqi, këpucë gruaje dhe burri dhe dy trupat nën akull.

Ai tha se ishte e mundur që çifti të ketë rënë pas një çarje dhe mënyra se si ishin veshur nënkuptonte se ata mund të kishin qëndruar të ngrirë për 70 apo 80 vjet shkruan shn.

“Trupat ishin të shtrirë afër njëri-tjetrit. Ishte një burrë dhe një grua veshur me rroba që datonin nga periudha e Luftës së Dytë Botërore”, tha ai për Le Matin. Udry-Dumoulin tha se nëna e saj mësuese zakonisht dilte shëtitje me babain e saj një këpucar.

Ajo tha se ajo dhe vëllezërit e motrat e saj kishin krijuar familjet e tyre dhe kishin humbur kontaktin gjatë viteve. Ajo tha për Le Matin se dëshironte të mbante një funeral por nuk do vishej me të zeza. “Unë mendoj se e bardha do të ishte më e përshtatshme, përfaqëson shpresën, të cilën kurrë nuk e humba”, tha ajo.