Gjatë javës së ardhshme deri 27 grad!

Temperaturat e larta befasuese për këtë periudhë të vitit priten javën e ardhshme. Tetori “tropical” në Kosovë në orët e mëngjesit në fillim të javës do të jetë i freskët, ndërsa gjatë ditës me diell dhe ngrohte me temperaturë maksimale nga 25 grad Celsius. Temperatura më e ulët nga 2 deri 9 ndërsa më e larta nga 21 deri 25 grad. /KI/

Related