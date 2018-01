Gjashtë lëvizje për të ngritur dhe forcuar vithet

Ndërkohë që ne të të gjitha djersijmë për të pasme perfekte, është e vështirë të dish ekzaktësisht cilat lëvizje funksionojnë.

Bazaar ka realizuar këtë video me Anna Kaiser nga AKT InMotion për të marrë lëvizjet më të mira për vithe të mbledhura dhe të tonifikuara.Në këtë video, do të mësoni se si në shtëpinë tuaj do të mund të bëni ushtrime efektive për ngritjen e prapanicës.

Në të njejtën kohë do t’i forconi vithet, kurse me ushtrimet e rregullta do të keni rezultate fantastike.

Ndani 15 minuta për çdo ditë rreth një muaj dhe nuk do të pendoheni.

Bëni gati trupin: