Gjashtë fakte të pabesueshme që teoricienët thonë se “dëshmojnë” se Adolf Hitleri ka falsifikuar vdekjen e tij!

Sipas dokumenteve të deklasifikuara nga FBI në vitin 2014, Adolf Hitleri mund të ketë mbijetuar Luftën e Dytë Botërore, falsifikuar vdekjen e tij dhe ikur në Amerikën e Jugut pas rënies së Gjermanisë naziste.

Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, lidhur me këtë çështje së fundmi është realizuar edhe një dokumentar televiziv.

Dhe për të përkuar me dokumentarin, mediat kanë zbuluar pikat kyçe të cilat teoricienët e konspiracionit besojnë se udhëheqësi nazist ka bërë “mashtrimin” e madh, duke u zhdukur “pa u vënë re”.

Lista e gjashtë arsyeve vjen nga një kombinim i burimeve dhe mbulon çështjet më të mëdha, duke përfshirë atë se si ai supozohet se u arratis, ku shkoi dhe ku u pa për herë të fundit.

1. Dëshmitë sugjerojnë se ai mund të ketë ikur nga bunkeri i tij famëkeq duke përdorur një tunel të fshehtë.

Nën sundimin e nazistëve, nëntoka e Berlinit u zgjerua në rrjetin prej 93 miljeve të tuneleve dhe bunkerëve të ndërlidhur. Hitleri do t’i kishte këto në dispozicion për të shpëtuar.

2. FBI-ja tregon se Hitleri mund të ketë ikur në Argjentinë në fund të Luftës së Dytë Botërore.

Raporti i FBI – i datës 21 shtator 1945 – detajet pohojnë se disa zyrtarë vendosën fshehtas Hitlerin në tokën argjentinase, pas mbërritjes me një nëndetëse. Më pas ai u fsheh në ultësirat e maleve të Andeve.

3. Sipas hetuesve, Hitleri iku nga Evropa pas rënies së Berlinit me një anije.

Ka pretendime se Hitleri u përfshi nga Evropa në një “kolonë fantazmë” pas rënies së Berlinit.

Disa prej nazistëve të profilit të lartë, përfshirë ‘arkitektin e Holokaustit’, Adolf Eichmann dhe Dr Josef Mengele, ‘Engjëllin e vdekjes’ – me të vërtetë u arratisën në Argjentinë. Teoria është që ai u bashkua me ata atje.

4. Një informator i CIA-s deklaroi se kishte parë Hitlerin në Kolumbi në vitin 1955.

Në mesin e dokumenteve të CIA-s të deklasifikuara kohët e fundit për vrasjen e John F. Kennedy ishte një raport që pretendonte se Hitleri mbijetoi në Luftën e Dytë Botërore dhe po jetonte në Kolumbi.

Informatori, i koduar me emrin ‘Cimelody-3’, i tha shefit amerikan të inteligjencës për Venezuelën se ai ishte në kontakt me një agjent të SS-së, Philip Citroen, i cili u takua me një njeri që pretendonte të ishte Adolf Hitler në Tunjë, Kolumbi.

5. Një ishull nazist thuhet se ka ekzistuar në brigjet e Kilit.

Besohet se mijëra nazistë ikën në Amerikën e Jugut pas Luftës së Dytë Botërore dhe shumë besojnë se ka pasur përpjekje për të rindërtuar Rajhun e Tretë në një ishull të fshehtë atje.

6. Vetëm 11 vjet pas Luftës së Dytë Botërore, gjykata gjermane deklaroi vdekjen e Hitlerit.

Linja zyrtare ishte se kreu nazist vrau veten duke marrë një pilulë cianidi para se të qëllonte veten.

Por u desh më shumë se një dekadë para se të njihej nga gjykatat gjermane.