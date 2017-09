Gjakoset Noizy, çfarë ka ndodhur me të? (Video)

Reperi i njohur, Noizy ka publikuar një video në rrjetin social Instagram ku shfaqet i gjakosur në kokë. Aty dëgjohen disa vajza duke folur gjuhë të huaj ndërsa e filmojnë.

Ai qëndron në timonin e makinës ku duket se i ka ndodhur ndonjë aksident ose e kanë qëlluar. Nuk dihet nëse dicka e tillë është pjesë e ndonjë klipi apo filmi ku ai do marrë pjesë.

Sipas ndjekësve, thuhet se ai do jetë pjesë e një filmi me aktorin e njohur, Blerim Destani që është një nga miqtë e tij të ngushtë. Videon nuk e ka shoqëruar me ndonjë përshkrim, prandaj mbetet për tu parë se cfarë ka ndodhur me të.