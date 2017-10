Gigi Hadid shpallet Femra e Vitit nga Glamour në sesionin pa sutjena (Foto)

Supermodelja botërore, Gigi Hadid, po tregon pse është një prej femrave më atraktive të planetit.

Bukuroshja ka pozuar për revistën “Playboy” duke treguar se është femra më “in” e momentit.

Me xhaketë nga lëkura, por me shkëlqim e ngjyrë hiri, ajo shfaqet e buzëqeshur me flokë të kuruara në gjendje perfekte.

Pa sutjena, ajo shpallet nga kjo revistë si Femra e Vitit për të cilin fakt ajo ka shkruar një falënderim në rrjetin social Instagram.

Gigi Hadid me të drejtë e merr çmimin Femra e Vitit. Ajo vazhdon të jetë në një lidhje romantike me Zayn Malik.

Bukuroshja konsiderohet si femra më atraktive në botë, më seksi dhe më e bukur po ashtu.

Ajo është modelja më e shtrenjtë në botë dhe konkurrohet vetëm nga emra si motra e vet, Bella Hadid dhe Emily Ratajkoëski.