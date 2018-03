Gërxhaliu: Mosvotimi i demarkacionit vazhdim i getoizimit të Kosovës

Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës (OEK), Safet Gërxhaliu, tha se qytetarëve të Kosovës i duhet sa më shpejt që është e mundur liria e lëvizjes, pasi që kjo po është pengesë e madhe në zhvillimin e gjithëmbarshëm të Kosovës.

“Unë apeloj të gjithë deputetët që sot për interesa të ngushta politike të mos e ndalin hapin për Kosovën, të shikojnë ka ardhmëria e Kosovës, e qytetarëve të saj. Votimi i demarkacionin do të hap shtigje të reja për Kosovën”, tha ai.

Sipas tij mosvotimi i demarkacionit do të bëj që ketë vazhdim të getoizimit të Kosovës edhe për një kohë të gjatë.

“Për këtë nëse do të kalon sot demarkacioni, Kosovës i hapet nj dritare e re për bashkëpunim dhe avancim të të gjitha proceseve. Unë besoj se deputetët do të shikojnë ka e ardhmja. Në rast të mos votimit të demarkacionit pasojat do të jenë të rënda dhe afatgjate për Kosovën dhe qytetarët e saj”, deklaroi.

Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës (OEK), Safet Gërxhaliu, vlerësoi është koha që të mendojmë ka e ardhmja.