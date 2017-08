Bajram Gecaj këshilltari i kryeministrit në largim, ka thënë se nëse PAN-i arrin me formu qeverinë, atëherë kjo qeveri do të jetë qeveri e cila që në start do të ngrihej kryekëput mbi një bazë shantazhuese e korruptive.

Gecaj përmes një postimi në Facebook, ka thënë se shpreson që askush nga koalicioni LAA nuk do t’i bashkëngjitet një “klubi” të tillë “keqbërësish legjitim”.

