Gecaj: Kjo qeveri nuk ka guxim të merret me Asociacionin

Pesë vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Brukselit, pritet të nisë puna për formimin e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe, i cili parashihet me këtë marrëveshje. Për këtë çështje, një ditë më parë presidenti Thaçi priti në takim kryeparlamentarin dhe kryeministrin. Ky i fundit po kritikohet nga LDK-ja për mungesë guximi për t’u marrë me asociacionin, për formimin e së cilit, bazë duhet të jetë vendimi i Gjykatës Kushtetuese.

Ishte Hashim Thaçi si kryeministër që e nënshkroi marrëveshjen e 19 prillit në Bruksel në 2013-n, por sërish është Thaçi, tani si president, që po merret intensivisht me formimin e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe. Pas darkës së fundjavës në Bruksel me presidentin e Serbisë, Alekandër Vuçiq, presidenti Thaçi të hënën në zyrën e tij priti kryeparlamentarin Kadri Veseli dhe kryeministrin Ramush Haradinaj për t’i dakorduar veprimet rreth Asociacionit.

Në një komunikatë të Presidencës thuhet se në takim u konkludua që të krijohet një grup punues i gjerë institucional, i cili do të bashkëpunojë me ekipin menaxhues dhe me misionin e OSBE-së në Kosovë, për draftimin e statutit të Asociacionit, në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe vendimet e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës.

Vetë kryeministri Ramush Haradinaj të premten e kaluar tregoi se nuk është në rrjedha sa i përket Asociacionit.

“Të them të drejtën, me Asociacionin, s’kam arritur të merrem deri tash, nuk më ka ardhur as në tavolinë, as në rend dite, sepse kam pasur plotë tema”, ka thënë Haradinaj.

Pikërisht për këtë, ish zëvendësministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Bajram Gecaj, nga LDK-ja, është kritik, duke thënë se qeveria Haradinaj nuk ka guxim të merret me Asociacionin, siç, sipas tij, nuk kishte guxim të merrej me Demarkacionin, por ia delegoi presidentit. Gecaj thotë se Kuvendi i Kosovës e ka ratifikuar marrëveshjen e 13 prillit 2013 me 84 vota dhe Qeveria është e obliguar ta zbatojë atë, siç e përcakton edhe Gjykata Kushtetuese.

“Unë nuk shoh ndonjë seriozitet nga kjo qeveri, sepse është e qartë se kryeministri Haradinaj, nuk e ka as vullnetin as fuqinë politike, sepse me 10 deputetë nuk mund të kesh fuqi politike. Pra, kjo qeveri, lirisht mund të them se udhëhiqet nga Kadri Veseli dhe Lista Serbe. Dhe si të tillë nuk e shohim që kjo qeveri ka aftësi dhe mundësi të merret me çështjet e mëdha”, tha Gecaj për Radio Kosovën.

Gecaj tha se LDK-ja do ta mbështesë formimin e Asociacionit, nëse do të jetë në harmoni me marrëveshjet dhe me vendimin e Gjykatës Kushtetuese.

Vendimi i kësaj gjykate, sipas Jeta Krasniqit, nga KDI-ja, duhet të jetë patjetër bazë për formimin e asociacionit dhe për këtë kërkon më shumë seriozitet dhe transparencë nga institucionet.

“Asociacioni duhet të formohet në bazë të aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese dhe kjo duhet të jetë baza mbi të cilën veprojnë edhe institucionet e Kosovës. Transparenca duhet të jetë kyçe pasi ne nuk mund të vazhdojmë më të kemi marrëveshje që arrihen pas perdeve dhe të mos ketë kurrfarë informacioni”, tha Krasniqi për Radio Kosovën.

Zyrtarë nga Presidenca kanë thënë se së shpejti do të funksionalizohet ekipi menaxhues për draftimin e statutit të Asociacionit, të cilit ekip do i bashkohen edhe ekspertë ndërkombëtarë. Nga ana tjetër, Lëvizja Vetëvendosje ka paralajmëruar se në rast se institucionet e Kosovës tentojnë ta krijojnë Asociacionin, do të përdorin çdo formë për ta penguar, qoftë në Kuvend, qoftë përmes protestave në rrugë.