Gazetarja amerikane fyen myslimanët, Gigi Hadid, e ofendon publikisht (Foto)

Ditën e martë ka ndodhur një sulm në qytetin e New Yorkut, i cili u mori jetën tetë personave.

Kjo ka bërë që të hidhërohet edhe gazetarja amerikane Laura Loomer, e cila ka reaguar ashpër pasi kishte parë dy vajza të mbuluar me shami.

“Myslimanët dalin në New York, aty ku ndodhi sulmi nga ISIS-i. Duke ecur sikur me hixhab sikur nuk ka ndodhur asgjë. Mund të mendosh se do tregojnë mirësinë duke sorollatur me hixhabe në rrugën ku ndodhi sulmi. Vë bast se po e shijojnë në maksimum”, ka shkruar ndër të tjerash Laura në llogarinë personale në Twitter.

Muslims are out in full force at the scene of the NYC #ISIS attack today rubbing it in everyone's face. Aimlessly walking around in hijabs. pic.twitter.com/UV0DOikmJy — Laura Loomer (@LauraLoomer) November 1, 2017

Por, kjo ka bërë të revoltohet shumë modelen, Gigi Hadid, e cila është lindur nga prindërit e religjionit mysliman.

Vajza e Mohamad Hadid, Gigi reagoi duke pohuar se në këtë formë po bëhet shkelja e drejtave të të njeriut.

Familja Hadid

“Laura, e urrej faktin që po të jap vëmendje, por duhet të ta them ‘je një kokrra e hajvanës”, ka shkruar në Twitter, Gigi.

Ndryshe, motrat Hadid, Gigi dhe Bella janë rritur me frymën myslimane dhe përkundër klisheve që ekzistojnë për këtë fe, s’i ka penguar të bëhen dy prej modeleve më të paguara në botë.

Laura, I hate to give you the attention, but I need to tell you- You're a f**king moron. https://t.co/fCezijj2Ao — Gigi Hadid (@GiGiHadid) November 1, 2017