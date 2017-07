Gazetari Qani Mehmedi mori çmimin “Ballkani zemra e Evropës” (Foto)

Mbrëmë në amfiteatrin antik në Prespë, gazetari dhe publicisti i njohur Qani Mehmedi, u nderua me cmimin “Ballkani-zemra e Evropës”.

Të pranishëm ishin ambasadorë nga Franca,Greqia,Bullgaria dhe vende të tjera.Ky cmim u nda me rastin e jubileut të 15-të të festivalit internacional të teatrit “Aktori i Evropës” 2017.

Me këtë rast mori cmim aktori francez Marsel Bozone per vepër jetësore,ndërkaq nga kryetari i Prespës me cmimin “Celësi i Prespës”u nderuan Fransua Fitilis Labrus,regjisore franceze me prejardhje greke dhe akademiku Risto Vasilievski poet me renome nderkombetare.

Rektori i Universitetit të Arteve Audiovizuele Jordan Plevnesh ndau cmimet “Ballkani-zemra e Evropës”cmim ky që shkoi për njerëzit që kanë vepruar në Kosovë,Shqipëri,Maqedoni e Greqi,respektivisht personalitete me ndikim në profesionet e tyre të njohur në tërë Ballkanin.

Nga Maqedonia këtë cmim të lartë e mori ish ministri i kulturës së Maqedonisë-Blagoje Stafnovski,nga Kosova gazetari dhe publicisti i njohur Qani Mehmedi kurse nga Greqia- aktorja Krisa Joanidu.

Qani Mehmedi para spektatorëve u drejtua në gjuhën shqipe me fjalët” zonja dhe zotëri ne kemi fat këtu në Ballkan që kemi një njeri,një personalitet si Jordan Plevnesh, romancier,eseist, prezantuesi më i mirë sot I popujve të Ballkanit.

E marr këtë cmim me zemër të hapur per shkak se ne sot në Ballkan kemi ëndërra për vendin tonë pavarësisht tragjedive ballkanike,disa prej të cilave Ia shkaktuam vetvetes,disa fuqitë e mëdha po disa edhe rastësia historike.

Jam fort i bindur se vetëm ëndërrimtarët mund ti kthejnë ëndërrat në realitet” Qani Mehmedi u prit me duartrokitje frenetike nga spektatorë të shumtë të cilët shprehën konsideratë për punën dhe personalitetin e tij i cili para te pranishmëve u prezantua si publicist i madh dhe frymëzues i Ballkanit.