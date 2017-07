Gazetari i njohur largohet nga Shqipëria, ja video që përloti kolegët dhe fjalët e lamtumirës (Video)

Gazetari i “Abc News” Flamur Vezaj ka njoftuar se do ta braktisë për pak kohë profesionin e gazetarit dhe do të largohet nga Shqipëria. Vezaj përmes një videoje në FB ka falënderuar kolegët për punën që ka pasur në 15 vjet që ka pasur në vendin tonë dhe eksperiencat që ka ndarë këtu.

Postimi në FB i Flamur Vezajt:

Miq, koleg e të afërm, pas 15 vitesh në Shqipëri dhe mbi 12 vite pune në media të shkruar e vizive, po e mbyll këtu, për të hapur një kapitull tjetër në një vend shumë larg Shqipërisë e Kosovës për shumë e shumë arsye!!! Ju falënderoj të gjithëve pa përjashtim, që nga profesorët e Gazetarisë, Juridikut, kolegët e medieve, në veçanti sektorit të kronikës ndër vite e shumë bashkëpunëtorëve të tjerë. Duke përfshirë këtu roje, sekretar/e, oficer policie, jurist, avokat, prokurorë, gjyqtarë, drejtorë e specialistë të administratave të ndryshme!

Falënderoj edhe të gjithë ata qytetar të thjesht e shumë njerëz të mire të këtij vendi të begatë, të cilët me besuan dhe ndanë me mua shumë halle e informacione të ndryshme për t’ia përcjellë publikut! Pa JU nuk do isha këtu ku jam! Në fund, një falënderim për kolegët e ABC NEWS me të cilët kam punuar këto 54 muajt e fundit duke mos përjashtuar këtu operatorët dhe montazhierët, që punën e përditshme ma bën më të lehtë? Po e ndaj me ju një video emocionuese për mua, që kolegët ma bënë dhuratë? Do rishihemi përsëri! Mbetshi me shëndet dhe Zoti ju ruajt të gjithëve.