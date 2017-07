Gazetari e pyet për Klea Hutën: Elgit Doda ‘vdes’ nga sikleti

Prej disa muajsh ata përfliten se janë në një lidhje së bashku, mirëpo as Elgit Doda dhe as Klea Huta nuk e kanë konfirmuar zyrtarisht në gjë të tillë. Megjithatë, nëpërmjet detajeve të vogla dyshja duket se është gjithnjë e më gati të dalë publikisht së bashku, ndonëse siç dëshmoi Eldit Doda së fundmi, me shumë siklet.

Producenti i njohur ishte i ftuar mbrëmjen e së premtes në emisionin “Top Magazine”, ku sigurisht nuk mund të shpëtonte pa marrë një ngacmim për Klean. I pyetur nga gazetari Ervin Kurti nëse ishte Klea ajo që kishte ndikuar që ai të merrte në menaxhim yllin e spektaklit “Gjeniu i Vogël” Dario Çela, Doda thuajse u skuq nga sikleti.

“Përse na vë në siklet o Ervin dhe ti tani!”- u shpreh ai teksa mundohej ta kalonte situatën me një të qeshur. Ndiqni videon.