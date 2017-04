Gay Smith: Shpresoj se Haradinaj nesër do të lirohet

Plot tre muaj e tri javë i ndaluar në Francë. Edhe kësaj herë bazuar në fletarrestim të Serbisë. Shpallja dy herë i pafajshëm nga Gjykata Ndërkombëtare e Hagës sikur nuk mjafton, e kjo gjë duket tërësisht e pakuptueshme, për më tepër absurde për Gregor Gay Smith, avokat mbrojtës në Hagë, i cili që në të dyja gjykimet e gjeneralit Haradinaj ishte përballë pretendimeve të Serbisë ndaj Haradinajt e të cilat, që të gjitha u hodhën poshtë.

“Nuk e di për çfarë faktesh të reja është fjala. Nuk i kam parë edhe akuzat e sakta në fletarrestim. Nuk ka pasur ndonjë luftë të re, është fjala për të njëjtën luftë, për të cilën Haradinaj është gjykuar në Hagë, dhe nëse është kështu puna, çdokush do të mendonte se çfarëdo faktesh të paraqitura në atë kohë, do të ishin në dispozicion dhe shqyrtim të prokurorisë në Gjykatën e Hagës. Të jem i sinqertë, unë e kam të vështirë ta mendoj se çka mund të jetë kjo, thjesht nuk e kam të qartë pse bëhet ky pretendim”, tha Gregor Guy Smith për RTK.

E ajo qe duhet te ndodhe nesër është qe gjykata franceze të marr një vendim që Ramush Haradinaj të jetë i lirë dhe të kthehet në shtëpi – thotë Gregor Guy Smith. Sipas tij, do të ishte mjaft sfiduese për sundimin e ligjit nëse Gjykata franceze mendon se Ramush Haradinaj duhet të ekstradohet në Serbi, duke pasur parasysh raportet ekzistuese mes Serbisë dhe Kosovës.

“Patjetër shpresoj se ai do të lirohet nesër. Me sa e kuptoj unë rastin, ky do të ishte korrigjim i duhur në këtë kohe për këtë rast. Gjykata franceze besoj se ka pasur kohë më shumë se të mjaftueshme për ta shqyrtuar çfarëdo informate të dorëzuar nga autoritetet serbe dhe të marrin vendim. Do të ishte mjaft sfiduese për sundimin e ligjit nëse Gjykata franceze mendon se Ramush Haradinaj duhet të ekstradohet në Serbi, duke pasur parasysh raportet ekzistuese mes Serbisë dhe Kosovës”, tha ai.

Gregor Guy Smith, i cili ishte dëshmitarë në të dyja rastet kur Haradinaj u shpall i pafajshëm nga drejtësia ndërkombëtare, shpreh të njëjtin shqetësim sikurse në gjykimin e dytë të gjeneralit Haradinaj në Hagë.

“Shqetësimi im tani është i njëjti me atë që kam pasur më herët kur rasti gjykohej për herë të dytë. Duket të ketë një plan ose dëshirë të gjykohen pareshtur disa anëtare të caktuar të UÇK-së për krime të lutës. Ata kurrë nuk do të dëshirojnë të ndalen, do të provojnë e do të provojnë”, tha Gregor Guy Smith.