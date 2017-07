Gashi thotë se Vetëvendosje po shkel edhe parimet bazë të ekzistencës të saj politike

Ilir Gashi anëtar i PDK-së në KQZ ka thënë se Vetëvendosje po shkel edhe parimet në bazë të ekzistencës të saj politike.

Ai në llogarinë e tij në ‘Facebook’, ka shkruar se diskursi antiglobalist që në vetvete ka një kontingjent njerëzisht me ideologji kryesisht majtiste-marksiste, është diskurs që mban Vetëvendosje, sipas tij, për të atakuar mungesën e zhvillimin ekonomik.

“Parimet e kësaj Lëvizje thehen fuqishëm, kur majtistët–marksist–leninist brenda VV, kërkojnë bashkimin me kapitalistët e globalizmit modern, si Pacolli e Ramiz Kelmendi. Shtrohet dilema “Në qeverisjen e VV” ku do të mbeten maunet e Ramiz Kelmendit që do të vinin nga Serbia”, ka shkruar ndër të tjera ai në ‘Facebook’.

Postimi i plotë i Gashit: