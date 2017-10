Gashi ngushëllon familjet Mehmeti dhe Tërshani

Ministri i Diasporës, Dardan Gashi ka ngushëlluar familjet Mehmeti dhe Tërshani për vdekjen e shkencëtares a shqiptare Vlorë Mehmeti –Tershani, të cilën ministri e ka cilësuar si një nga vajzat që spikatën me urtësi dhe përkushtim dhe zunë vend të pazëvendësueshëm në forumet më të rëndësishme shkencore në Evropë dhe më gjerë.

Gashi ka theksuar se puna e saj do të jetojë përgjithmonë dhe se personaliteti i saj do të mbesë përherë në mendjet e zemrat e shqiptarëve në Kosovë dhe diasporë.

Ky është telegram ngushëllimi i plotë:

Telegram ngushëllimi i zv. kryeministrit / ministrit të Diasporës, z. Dardan Gashi, drejtuar familjeve Mehmeti dhe Tërshani

Të respektuara familje Mehmeti dhe Tërshani, të dashur bashkatdhetarë

Në këto momente të vështira të dhimbjes për humbjen e së dashurës Vlorë, ju shpreh ngushëllimet e mia më të sinqerta.

Vlora ishte një nga ato vajza që spikatën me urtësinë dhe përkushtimin, ndërsa zunë vend të pazëvendësueshëm në forumet më të rëndësishme shkencore në Evropë dhe më gjerë. Puna e saj ekzemplare ndër vite do të mbesë udhërrëfyes për gjeneratat që do të vijnë pas.

Duke ndarë me ju dhimbjen për humbjen e kësaj vajze të dashur dhe të respektuar nga të gjithë, pa përjashtim, gjej ngushëllim në faktin se puna e saj do të jetojë përgjithmonë, ndërsa personaliteti i saj do të mbesë përherë në mendjet e zemrat e shqiptarëve si në Kosovë, po ashtu edhe në diasporë.