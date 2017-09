Gashi: Ky pritet të jetë vendimi për Frashër Krasniqin

Pas përleshjes që kishte në një debat televiziv me Malim Zekën, organet e drejtësisë kanë vendosur që deputeti i Lëvizjes “Vetëvendosje”, Frashër Krasniqi, t’i caktohet një masë e re e paraburgimit.

Avokati i këtij të fundit, Tomë Gashi, ka treguar për ‘Indeksonline’ se prokurori i rastit ka vendosur që t’ia caktojë masën e paraburgimit prej dyzet e tetë orësh klientit të tij.

Mbrojtësi i Krasniqit sqaron se për sa kohë pritet që deputeti i VV-së të del para Gjykate.

“Diku rreth ora 4 prokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë ka vendosur që t’i caktojë masën e paraburgimit të arrestit në periudhë kohore prej 48 orëve. Unë sapo isha me vizitua Frashrin është në qendrën e paraburgimit të 92-shit stacionit numër 1 këtu”, thotë ai.

Më tej, Gashi tregon se pritet që brenda kësaj periudhe sot apo më së largëti nesër të vendoset për tu dërguar para një gjyqtari i cili do të vendos në lidhje me masën që prokurori do ta paraqes para gjykate. Tutje, ai ka treguar edhe se për çka po dyshohet Frashër Krasniqi lidhur me këtë rast.

“Është i dyshuar për shkaktimin e lëndimeve të lehta trupore ndaj Milaim Zekës në rastin në Klan Kosova në debatin që ka qenë mbrëmë. E tëra është masë e ndalesës policore maksimumi i ndalesës është prej mbrëmë do të thotë prej mesnatës mbrëmë 48 orë që i bie ky vendim mundet me u marr deri nesër në mbrëmje” , ka përfunduar ai.