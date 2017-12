Gashi: Gjykata Speciale mund të funksionojë deri në 20 vjet

Avokati Tomë Gashi, tha se Gjykata Speciale që do të gjykojë krimet e pretenduara të luftës së Kosovës, do të jetë afatgjate.

“Kjo gjykatë që do të na rrijë mbi kohë për shumë vite neve shqiptarëve, veçanërisht shqiptarëve të Kosovës, do të zgjas nga 5 deri në 20 vite. Kësaj gjykate nuk mund të i ndërrohet statusi edhe me 150 mijë nënshkrime”, tha Gashi sonte në emisionin “Target”, në Radio Televizionin e Kosovës (RTK).