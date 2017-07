Gashi: Gjykata Speciale do ta pastrojë luftën e Kosovës

Gjykata Speciale dhe gjykimet tjera karshi pjesëtarëve të UCK-së nuk janë sulm ndaj UCK-së. Madje të tilla gjykime do ta pastrojnë atë prej terrorit që është ushtruar atë periudhë.

Shkëlzen Gashi, politolog në Rubikon të KTV-së theksoi se këto akte, siç i quan kriminale, thotë të jenë kryer nga figurat kryesore të UCK-së.

“Nuk ka kërkund në botë luftë të pastër, krejt luftërat janë të fëlliqta sepse ka gjak, vrasje dhunë e shkatërrime… Gjykatat nuk besoj që kanë për qëllim me e fëlliq luftën në Kosovë, por kanë për qëllim përkundrazi me pastru prej elementëve kriminelë të cilët kanë kryer krime të tmerrshme… Çka është me keqja, këta elementë kriminelë prej të cilëve duhet mu pastru lufta, kanë qenë në krye të UCK-së”, ka thënë Gashi.

Edhe para raportit të Dick Marty-t, Gashi thotë të ketë kërkuar një gjykatë për krimet e luftës.