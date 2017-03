Gashi: Asociacioni nuk do të vjen në Kuvendin e Kosovës

Deputeti i Kuvendit të Kosovës, nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), Arben Gashi, ka deklaruar se Asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk do të futet në Kuvendin e Kosovës për votim.

“Asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk do të vjen në kuvend për tu votuar. Statuti do të aprovohet në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Ministria e Administratës Publike. Maksimumi është se ai do të aprovohet në qeveri. Nëse ai aprovohet në Kuvend do të jetë në mënyrë legjislative”, ka thënë Gashi sot për emisionin ‘N’Kuvend”, të RTK-së.