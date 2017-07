Gara për kreun e PD – Basha dhe Selami zhvillojnë përballjen e parë para anëtarësisë në Korçë (Video)

Dy kandidatët për kryetarë të Partisë Demokratike, Lulzim Basha dhe Eduard Selami kanë zhvilluar përballjen e parë para anëtarësisë së kësaj partie në Korçë.

Në fjalën e tij, Selami ka kujtuar ditët e para të demokracisë kur u zgjodh deputet i Korçës, por siç u shpreh ai në atë kohë propozimet vinin nga degët.

Selami: Fatkeqësisht, Partia Demokratike nuk funksionon më si parti demokratike e bashkëkohore dhe nuk ka demokraci të brendshme që ne meritojmë. Eshtë për të ardhur keq. Me shumë prej jush njihemi që nga 90-ta. Ne jemi sot më pak demokratë dhe funksionojmë në mënyrë më pak demokratike seç kemi funskionuar në fillimet tona. Le të marrim një shembull. Unë kam qënë deputet dhe kam pasur nderin tu përfaqësoj ju në vitin 1992 në Korçë. Por keni qënë ju ata që keni dhënë aprovimin si degë që unë të vija e të kandidoja në emrin tuaj. Të gjitha propozimet atëhere kalonin përmes aktivit të degës me propozime nga seksioni, me propozime nga grupseksionet derisa shkonin deri lart. Fatkeqësisht ne u larguam nga kjo traditë. Fatkeqësisht sot demokrati pyetet shumë pak ose aspak.

Për sa i përket humbjes së 25 qershorit, Selami nënvizon se ajo nuk ishte e papritur.

Selami: Mendimi im është që kjo humbje nuk ishte e papritur. Kjo humbje kishte kohë që ne e shikonim si demokratë. Dhe nuk është humbja e parë dhe fatkeqësisht nëse nuk e shikojmë këtë humbje dhe të gjejmë shkaqet e saj, kam frikë se do ta kem shumë të vështirë të rikthehemi. Mënyra për tu rikthyer është për ta parë në sy dhe për ti parë gabimet ashtu siç janë.

Ndërkohë Lulzim Basha duke kërkuar një tjetër mandat, thekson se PD bleu votat me 25 qershor dhe bëri një fushatë pa program.

Basha: Ne nuk bëmë dhe as nuk do bëjmë pakt me krimin për të ardhur në pushtet. Ne ishim partia e vetme që erdhi me një program, me një ofertë, me një alternativë, që erdhi nga nevojat e qytetarëve.Por ç’rëndësi ka kjo, kur nuk ka proces, kur nuk ka zgjedhje. Kur pala tjetër nuk ofron asgjë. As program, as plan, as vizion. Sepse e gjithë fushata, ishte tek shitblerja e votes.

Por për Bashën ringritja vjen përmes bashkimit.

Basha: Nuk ka shqiptar që se kupton diferencën mes partive që shesin e blejnë votën dhe përdorin bandat dhe partisë së vetme që ka vlera, parime, ka program, ka zgjidhje. Kuotën morale ta bashkojmë me forcën tonë numerike dhe politike. Akti i parë, bashkimi i brendshëm.

Më herët, kandidatët patën takime me demokratët e Pogradecit, Devollit, Maliqit dhe Ersekës.