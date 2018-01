Ganiqi: Molliqaj donte ndarjen e lëvizjes

Delegati i Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje nga Peja, Berat Ganiqi, ka thënë se ishte vet ish-sekretari organizativ i kësaj lëvizje, Dardan Molliqaj, ai që kishte thënë se do të largohej dhe krejt struktura do të ndahej. Nëse ndahemi atëherë ndarja do të jetë 60 me 40”, ka shkruar Berat Ganiqi në llogarinë e tij në Facebook. Në një shkrim në llogarinë e tij në rrjetin social Facebook, ai ka nënvizuar se e ka kundërshtuar këtë ide, dhe se atë Molliqaj ia ka thënë gjatë një takimi që kanë pasur, duke shtuar se këtë sqarim e jep për aktivistët e Vetëvendosjes në Pejë, të cilët kanë menduar se takimi ka qenë për ta formalizuar këtë ndarje.

