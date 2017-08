Rreth orës 10:00 të mëngjesit të sotëm, persona të panjohur kanë grabitur një bankë në Fushë-Kosovë. Gazeta Express merr vesh se Banka për Biznes është vjedhur.

Lajmin e ka konfirmuar për Express, edhe policia nga rajoni i Prishtinës.

Flora Ahmeti, zëdhënëse rajonale, ka bërë me dije se policia tashmë është në vendin e ngjarjes si dhe shumë shpejt do të dalin me detaje të tjera rreth këtij rasti.