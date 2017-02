Fusha: Kur filluam fushatën kundër produkteve që vijnë nga Serbia ky person filloi të sulmoj përpunuesit vendor të qumështit

Menaxheri në kompaninë “ABI” në Prizren, Alajdin Fusha si dhe themelues i Shoqatës së Qumështoreve të Kosovës, ka dalë më një deklaratë për opinionin në të cilin sqaron se e ndjen si obligim të sqaroj deklaratat rreth deklaratave tendencioze të një personi që është prononcuar në media ne emër të Shoqatës së Qumështoreve të Kosovës.

E botojmë të plotë deklaratën e menaxherit të Kompanisë “ABI”:

Të nderuara media. Unë jam Alajdin Fusha, menagjer në kompaninë “ABI” në Prizren si dhe themelues i Shoqatës së Qumështoreve të Kosovës. Këtë shoqatë e kam udhëhequr 4-tër vite deri në vitin 2008. Ndërsa pas përfundimit të mandatit tim kam qenë vetë mandatarë në këtë shoqatë. Në zgjedhjet e fundit të mbajtuara në javën e parë të dhjetorit të vitit 2016 –të, jam antarë i kryesisë së shoqatës me kryetarin e ri Gani Durmishaj.

E përcolla me vëmendje para disa ditëve një person që, është prononcuar për media në emër të Shoqatës së Qumështoreve të Kosovës dhe për këtë unë kam ndjerë obligim që, të prononcohem përpara jush pasi,kjo është tendecioze nga ky person dhe ka për qellim shkatërrimin e imazhit të kompanisë dhe dëmtimin e biznesit tonë. Po ashtu ne kemi arsye dhe informatat për të besuar që, kjo vepeër është bërë për ta eliminuar konkurencën duke vendosur monopol në tregun e brendshëm (sepse ai vet është pronar e një qumeshtoreje) ,gjë që është në kundërshtim me vlerat e ekonomisë së lirë të tregut.

Sa i përket analizave që janë perfolur në media, unë posedoj kopjen e analizave dhe, aty shihet qartë se sulmohen ato artikuj që ne eksportojmë jashtë Kosovës . Konkretisht artikulli,“ Speca me Ajkë” që pretendohet nga ky person që është i rrezikshëm për konsum, ne e eksportojmë në tregun e Bashkësisë Europiane . Për marrjen e mostrave dhe dërgesat për analiza është përgjegjës “Agjencioni iVeterinarisë dhe Ushqimit të Kosovës”.

Ne jemi të licencuar nga AVUK-u dhe për këtë të gjitha përgjegjësitë morale materiale dhe ligjore i përgjigjemi institucioneve të Kosovës. Gjithashtu, ne si kompani, jemi të certifikuar me standarde Evropiane dhe implementojmë Standardet e fundit të Evropës si: ISO 2200/ 2005 , 9001:2008 nga TUV NORD Gjermani gjë që është dëshmi e qartë që produktet tona janë të sigurta për konsum si në Kosovë ashtu edhe në BE.

Si kompani,jemi të shqetësuar që, pasi ky person ka përhapë këtë dezinformatë që ka për qëllim dëmtimin dhe shkatërrimin e përpunuesve vendor, e në veqanti sektorin e qumeshtit në Kosovë. Duke e pasur parasysh që ne, nga paslufta përballemi me vështirësi jashtëzakonisht të mëdha dhe kemi konkurencë të fortë në këtë sektor, qoftë edhe nga importimi I tyre nga shtetet e rajonit . Është shumë interesant kur, në kemi filluar fushatën kundër produkteve që vijnë nga Serbia, ky person filloi të sulmojë përpunuesit vendorë të qumështit.

Dyshimi ynë është që manipulimi është bërë me qëllim në mostrat e marra. Ne si kompani dëshirojmë t’i inforojmë qytetarët se në rast të pakënaqësive t’i drejtoheni institucioneve përgjegjëse, përkatësisht AVUK-ut. Mostrat e dërguara në Maqedoni nga personi në fjalë janë të falsifikuara sepse, po i njëjti posedon qumështoren e vet dhe ka mundësi për të bërë manipulime. Ne si kompani nuk do të ndalemi me kaq.

Personat përgjegjës që mundohen të shpërndajnë dezinformata do të ballafaqohen me drejtesinë. Në këtë rast ne do të ngrejmë padi pranë gjykatës kompetente të Kosovës, për kompenzimin e dëmit material dhe dëmtimit të imazhit që ka shkaktuar ky person ndaj kompanisë tonë qëllimisht.Dëmi i tillë është ipermasve të mëdha dhe pothuajse të pariparueshme.

Ne i besojmë drejtesisë , i besojmë institucioneve të Kosovës dhe ,besojmë që për këtë çeshtje, do tevendosë drejtësia. Jufaleminderit!

Me respekt: Alajdin Fusha ,Menagjer i kompanisë “ABI” dhe anëtar i Shoqatës së Qumeshtoreve të Kosovës.