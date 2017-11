Fundjavë me vranësira të shpërndara dhe me diell

Sipas IHK-së, gjatë vikendit parashihet të mbajë mot me vranësira të shpërndara dhe me diell. Në orët e hershme të ditës nëpër vise të ulëta do të ketë mjegull afatshkurtër si pasoj e ndryshimeve termike.

Sonte gjatë natës vende-vende pritet të ketë riga lokale të intensitetit të dobët të cilat do të jenë prezent në veriperëndim të vendit edhe nesër në orët e para.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -1 deri +3 gradë Celsius, kurse temperaturat maksimale të ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 11-14 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga drejtimi i jugperëndimit me shpejtësi 1-4m/s.