Fundjavë me diell dhe vranësira të çrregullta

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, gjatë këtyre dy ditëve të vikendit do të mbajë mot me diell dhe vranësira të çrregullta të cilat të shtunën pasdite do të shoqërohen me reshje shiu të shoqëruara me vetëtimë dhe bubullimë.

Të dielën parashihet të mbajë mot me diell por që pasdite nëpër disa lokalitete mund të ketë reshje të intensitetit të ulët.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 14-16 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 29-32 gradë Celsius.

Shtypja atmosferike do të ketë luhatje të vogla por që do të jetë rreth vlerave të normales.

Do të fryjë erë drejtimesh të ndryshme, shpejtësia e së cilës mund të arrijë deri 11m/s. /KI/